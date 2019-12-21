حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت الموافق 21/12/2019

أكدت شرطة المرور بغزة، اليوم السبت، ان حالة الطرق على المفترقات والمحاور الرئيسية لمحافظات قطاع غزة تشهد حركة اعتيادية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية.

ونوهت شرطة المرور، الى وجود حالة ازدحام في المناطق وهي سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل"، مطالبةً السائقين وقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وأشارت إلى ان إغلاق كلي من تقاطع شارع صلاح الدين مع شارع المنصورة باتجاه الشرق حتى ديوان آل حجاج لوجود أعمال رصف للطريق تستمر لشهر.

وأوضحت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وحذرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر.

وفي حالة وقوع الحوادث، دعت المواطنين بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

وسجلت دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادثين سير نتج عنهما إصابة واحدة فقط، بالإضافة لوجود حالة وفاة للمواطن أحمد محمد كشكو "70 عام" متأثر بجراحه في حادث سير بتاريخ 13/12.