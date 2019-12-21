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الطقس: أجواء باردة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:15 - 21 ديسمبر 2019
صياد فلسطيني يلاحق لقمة العيش رغم الأجواء الماطرة والباردة ‫(42336773)‬ ‫‬.JPG صياد فلسطيني يلاحق لقمة العيش رغم الأجواء الماطرة والباردة ‫(42336773)‬ ‫‬.JPG
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قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت ، 21/12/2019 ، ان الطقس غائم جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الارصاد الجوية ان الطقس غدٍ الأحد، يكون الجو غائم جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح  جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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