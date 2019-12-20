اعلام الاحتلال: تضرر مركبة عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة

تضررت مركبة عسكرية إسرائيلية مساء اليوم الجمعة على حدود قطاع غزة بسبب رشقها بالحجارة خلال فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

ووفقًا لموقع "حدشوت24 العبري" مساء الجمعة فإن مركبة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تضررت على حدود القطاع، موضحًا، أن الأضرار التي أصابت المركبة بسيطة.

وأشار الموقع إلى أن المركبة أصيبت جراء رشقها بالزجاجات الحارقة على حدود قطاع غزة مساء اليوم.

وشهدت حدود قطاع غزة تجمع لآلاف الفلسطينيين ضمن مسيرات العودة الأسبوعية، ووفقاً لمراسل القناة 13 العسكري "ألموغ بوكير".

يُشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن 50 مواطنًا أصيبوا بجراح مختلفة مساء اليوم الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية على حدود قطاع غزة.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة فإن الطواقم الطبية تعاملت مع 30 اصابة مختلفة من قبل قوات الاحتلال خلال الجمعة ال 85 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.