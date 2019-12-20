مواجهات في لبنان بين أنصار الحريري والجيش اللبناني

اندلعت مساء اليوم الجمعة مواجهات بين الجيش اللبناني وأنصار رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت.

وكان الجيش اللبناني يحاول فتح الطريق بالقوة بعد أن أغلقه أنصار سعد الحريري مستخدماً الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع بهدف تفريق المتظاهرين وفتح الطريق المغلق.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري طالب محبيه بعدم التجمع في الطرقات قائلًا لهم على حسابه في تويتر: "يلي فعلا بحبني يطلع من الطرقات فورا".

وشهدت منطقة الكورنيش منذ صباح اليوم الجمعة توترًا بين الجيش اللبناني وأنصار تيار المستقبل حيث قطعوا الطريق بالسواتر الترابية، مرددين شعارات مؤيدة للحريري، ورافضين تسمية حسن دياب رئيس للوزراء.

ونال دياب، الخميس، موافقة 69 نائبا في البرلمان اللبناني، لتأليفه حكومة جديدة، يفترض أن تنهض بلبنان من أزمة قد تكون الأسوأ في تاريخه.

وقد شهدت لبنان مظاهرات حاشدة منذ الـ17 من كانون الأول/ أكتوبر 2019 أدت بعد مرور 13 يومًا على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من منصبه.