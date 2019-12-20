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عباس يعلق على قرار محكمة الجنايات الدولية: يوم عظيم لشعبنا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:48 - 20 ديسمبر 2019
عباس في الامم المتحدة عباس في الامم المتحدة
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علق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على اعلان الجنايات الدولية بفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة (قطاع غزة والضفة والقدس).

وقال عباس خلال كلمته في المجلس الثوري لحركة "فتح"، في دورته السابعة: "اليوم هو يوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها لهم".

وهنأ عباس الفلسطينيون بهذا اليوم التاريخي قائلًا: "بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية".

وأضاف: "بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".

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