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مرشح للرئاسة الأمريكية يهاجم نتنياهو ويطالب بسياسة متكافئة في الشرق الاوسط

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 20:59 - 20 ديسمبر 2019
السيناتور بيرني ساندرز مرشح الرئاسة الأمريكية السيناتور بيرني ساندرز مرشح الرئاسة الأمريكية
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وصف السيناتور بيرني ساندرز مرشح الرئاسة الأمريكية لعام 2020، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعنصري.

ودعا ساندرز (78 عامًا) وهو المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، الولايات المتحدة لتبني سياسة خارجية "مؤيدة للفلسطينيين" وليس فقط (إسرائيل).

وقال ساندريز خلال مناظرة بين مرشحين للرئاسة، مساء الخميس، في كاليفرونيا: "يجب أن تكون سياستنا الخارجية متكافئة، فإسرائيل لديها الحق في العيش بأمن وسلام وعلينا ألّا نكون داعمين فقط لإسرائيل، بل يجب أن نكون أيضًا مؤيدين للفلسطينيين".

ووسط تصفيق حار من الجماهير أضاف ساندريز: "كل ما نحتاجه هو ساحة متكافئة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، تعالج الأزمة المروعة في غزة يعاني 60 إلى 70% من شبابها من البطالة".

ويعد ساندرز إلى جانب جو بايدن أبرز مرشحين ديمقراطيين لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

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