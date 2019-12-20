الميناوي: الاحتلال عاجز عن مهاجمة غزة وهزيمته تكمن بالوحدة

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عبد العزيز الميناوي أنّ الكيان الصهيوني عاجزٌ عن مهاجمة قطاع غزّة؛ لأنّه يخشى الخسائر الفادحة التي سيُمنى به، مشددًّا على أنّ إلحاق الهزيمة بالكيان عديم الثقافة والتاريخ والحضارة الذي زُرع في بقعة مقدّسة من هذه الأرض ليست مُتاحة؛ إلّا في ظلّ وجود الوحدة.

وقال الميناوي خلال حوار صحفي: "إن الاحتلال الآن سيلجأ إلى عمليّة تمزيق العلاقات بين القوى الفلسطينيّة بغية احتواء غزّة عن طريق الاستفراد بأحد المنظمات عن طريق تحييد آخر وغيرها من الطّرق؛ لأن الاحتلال يعرف أنّ استخدام القوّة فشل عدّة مرّات وغزّة أشعرتها بالفشل وبالإحباط عدّة مرّات".

وأوضح أن محاولة بعض الدول في المنطقة العربية التّطبيع مع الكيان الصهيونيّ لن ينجيهم من طموحات الكيان الصهيونيّ، الذي له نقطة ارتكاز وهي فلسطين، ولكن لديها رغبة أن تتمدّد طموحاته جغرافيّاً حتى تصل إلى المدينة، والتّصدي لها يكون في حالة واحدة ألا وهي أن تتوّحد الأمّة.

وبين عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أن "اليهود بالنّسبة للكيان الصهيونيّ هم أداة للهيمنة في مجموعات مختلفة منها في الجيش وفي السّلطة والأحزاب".