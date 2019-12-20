نتنياهو يتخبط ويهاجم  "الجنائية الدولية" ويتهمها بمعاداة "إسرائيل"

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعقيبه على إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا التحقيق في الجرائم الإسرائيلية " هذا يوم أسود في تاريخ الحقيقة والعدالة"، كما قال.

وهاجم نتنياهو في تصريحات صحفية المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً "المحكمة الجنائية الدولية جهة معادية "لإسرائيل"، على حد زعمه.

قررت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، انها تسعى جاهدة للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل من قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة.

وأوضح المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم عديدة في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة خلال السنوات الأخيرة.