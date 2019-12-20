مناورة عسكرية تحاكي تعرض الكنيست لقصف صاروخي مركز.. ما الذي يخشاه الاحتلال؟

لاتزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدي قلقها من وقت لآخر من إمكانية ضرب مناطق ومواقع حساسة في قلب "اسرائيل"، إذ كشفت وسائل اعلام إسرائيلية أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أجرت أمس الخميس، مناورة تحاكي سقوط صاروخ على "الكنيست" في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت وسائل الاعلام الإسرائيلي أن منطقة المناورات جنوب عسقلان اجرت تدريباً لتعرض الكنيست الإسرائيلي لقصف صاروخي مركز، وانهيار اسقفه على أعضاء من الكنيست الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة ان الجبهة الداخلية اجرت الى جانب سيناريو سقوط صاروخ على الكنيست، تدريباً آخر على سيناريو وقوع هزة أرضية وإخلاء كبير في المكان حيث اشترك حراس الكنيست وعددهم 35 حارسًا ورجل أمن في المناورة.

الجدير بالذكر أن التقارير الأمنية الإسرائيلية تحدثت مطولاً عن نجاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطوير قدراتها الصاروخية القادرة على استهداف أي منطقة في فلسطين المحتلة.











