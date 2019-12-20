الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة تنوي الإعلان عن برنامج الفعاليات للعام 2020

كشفت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار النقاب عن نيتها الإعلان عن تفاصيل برنامج الفعاليات للعام 2020، وجهود تطويرها وتوسيعها، مشددةً على ان المسيرات مستمرة بطابعها الشعبي.

ودعت الهيئة الوطنية العليا في بيان صحفي جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في الجمعة القادمة، بعنوان ( دماء الشهداء ترسم طريق الحرية)، تزامناً مع ذكرى العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع عامي 2008-2009.

وأوضحت الهيئة ان جماهير شعبنا في القطاع التي تزحف إلى مخيمات العودة شرقي القطاع، جاءت لتلبي نداء خليل الرحمن، التي تتعرض لهجمة احتلالية واسعة تستهدف تهويدها وتهجير المواطنين منها، وتوسيع الحي اليهودي في البدة القديمة، وتغيير محيط الحرم الابراهيمي وفرض واقع مكاني وزماني جديد".

وأشار إلى استمرار عربدة المستوطنين، وجرائمهم المتواصلة، بحق أهلنا في الخليل، لكنه أكد أنها رغم ذلك ستبقى المدينة عصية على التهويد.

واشادت الهيئة ببطولات شعبنا في مدينة خليل الرحمن، مثمنة صموده في وجه أشكال التهويد والاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وبينت أن التصدي للهجمة على المقدسات في القدس والخليل وعلى عموم أراضي الضفة يتطلب تصعيد كافة أشكال النضال والانتفاضة الشعبية والاشتباك المفتوح مع الاحتلال، وتشكيل لجان الحماية الشعبية للتصدي لجرائم المستوطنين.

ودعت كافة المؤسسات الإعلامية والحقوقية لتكثيف جهودها في كشف الحقائق وفضح الممارسات الاحتلالية بحق أبناء شعبنا وخاصة في مدينتي القدس والخليل.

وشددت على أن مواجهة الحرب الإسرائيلية الممنهجة على شعبنا ومقدساته، تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية، ومواصلة جهود انهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، انطلاقاً من قرارات الإجماع الوطني.

كما، ودعت الهيئة لاتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ شعبنا هناك من براثن هذه الأزمة والأوضاع في لبنان، من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

وهنأت الهيئة أبناء شعبنا المسيحيين بمناسبة حلول أعياد الميلاد، متمنين أن تعود هذه المناسبة عليهم وعلى جميع أبناء شعبنا بالخير والوئام، وقد تحررت أرضنا وترابها الطاهر من الاحتلال.

وفي هذا السياق دعت بالشفاء العاجل للمطران عطالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس والذي تعرض لحالة تسمم ألمت به بعد استنشاقه مواد كيماوية وتم على إثرها نقله إلى إحدى مستشفيات القدس.