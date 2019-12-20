اردوغان يهدد الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات مماثلة

كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاه سترد على الولايات المتحدة الامريكية حال قررت اتخاذ تدابير تقييدية ضد بلاده، وذلك على خلفية شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وقال اردوغان "لسنا شعبا يمكن تكبيل يديه وقدميه، أقول دائمًا: لسنا دولة قبلية".

يشار إلى ان تركيا نددت بقرار الكونغرس الأمريكي المتعلق بعقوبات ضد أنقرة، معتبرة أن الاجراءات الأخيرة قد تقوض العلاقات بين البلدين.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أنجز أمس الخميس، عملية اعتماد الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2020، ليتم إرسالها إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها.