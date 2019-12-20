إصابات في صفوف المشاركين في مسيرة العودة شرق قطاع غزة

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة استهدفت المتظاهرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع، في اعقاب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين بالرصاص المعدني والقنابل الغازية ما أدى لإصابة عدد منهم بشكل مباشر، وسط تعمد قوات الاحتلال احداث إصابات للمتظاهرين.

وشاركت اعداد كبيرة من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة، في مسيرة العودة وكسر الحصار في الجمعة التي حملت اسم "الخليل عصية على التهويد".

وأفاد مراسلونا أن الالاف من الغزيين توافدوا على خيام العودة القريبة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، مشيرين إلى أن الجماهير التي تشارك في المسيرة جاءت استجابة لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة في المسيرات.

وكانت الهيئة قد دعت للمشاركة الشعبية الواسعة في هذه الجمعة، بعد عصر اليوم في مخيمات العودة الخمسة قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

ويواصل أبناء شعبنا المشاركة في مسيرات العودة كل جمعة، للمطالبة في حقهم العادل بالعودة إلى الديار المحتلة، ومطلبهم الإنساني بفك الحصار.

في المقابل، تقمع قوات الاحتلال المتظاهرين في مسيرات العودة، بالرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل لدموع وبشكل مباشر ومتعمد، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، رغم سلمية المسيرة.