عشرات الإصابات باعتداء قوات الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

أصيب فلسطينيون اليوم الجمعة، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، التي تطالب بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وذكر مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناقات الشديدة جراء إطلاق الاحتلال عشرات قنابل الغاز المسيلة للدموع نحوهم، الى جانب قنابل الصوت، والرصاص الحي فور بدأ المسيرة.

وأشار مراسلنا أن الإصابات عولجت ميدانياً من قبل طواقم الإسعاف.

يشار إلى ان المئات شارك من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للتصدي لاعتداءات المستوطنين، التي كان آخرها إحراق مركبتين فجر اليوم في قرية فرعتا المجاورة.