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تحذيرات من اقتحامات مكثفة

الآلاف يصلون في الأقصى وسط دعوات لشد الرحال بعد نوايا إسرائيلية اقتحام المسجد

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:55 - 20 ديسمبر 2019
الصلاة في الاقصى الصلاة في الاقصى
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أدى خمسون الف مصل فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك على الرغم من القيود والإجراءات الإسرائيلية المفروضة على المصلين في المسجد المبارك.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن الفلسطينيون ادوا صلاة الجمعة على الرغم من التضييق والتشديد الإسرائيلي بحقهم.

في السياق، دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري إلى شد الرحال إلى المسجد الأسبوع المقبل للتصدي لمجموعات المستوطنين، عقب اعلان ما تسمى "جماعة الهيكل" المزعوم مؤخرا عن نيتها تنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى لمناسبة الأعياد اليهودية.

يشار إلى ان ما تسمى "جماعة الهيكل" المزعوم اعلنت مؤخرا عن نيتها تنفيذ اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى لمناسبة الأعياد اليهودية.

 

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