الفلسطينيون يشاركون في جمعة "الخليل عصية على التهويد"

شاركت اعداد كبيرة من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة، في مسيرة العودة وكسر الحصار في الجمعة التي حملت اسم "الخليل عصية على التهويد".

وأفاد مراسلونا أن الالاف من الغزيين توافدوا على خيام العودة القريبة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، مشيرين إلى أن الجماهير التي تشارك في المسيرة جاءت استجابة لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة في المسيرات.

وكانت الهيئة قد دعت للمشاركة الشعبية الواسعة في هذه الجمعة، بعد عصر اليوم في مخيمات العودة الخمسة قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

ويواصل أبناء شعبنا المشاركة في مسيرات العودة كل جمعة، للمطالبة في حقهم العادل بالعودة إلى الديار المحتلة، ومطلبهم الإنساني بفك الحصار.

في المقابل، تقمع قوات الاحتلال المتظاهرين في مسيرات العودة، بالرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل لدموع وبشكل مباشر ومتعمد، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، رغم سلمية المسيرة.