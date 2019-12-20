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مسؤولون إسرائيليون يبدون تخوفهم من تحقيق في جرائهم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:04 - 20 ديسمبر 2019
قصف غزة قصف غزة
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ابدى مسؤولون إسرائيليون مخاوف شديدة من قرار قادم للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق ضد "إسرائيل".

وكشف مسؤول إسرائيلي كبير لقناة الأخبار 13 مخاوف ان مسؤولين إسرائيليين اتخذوا خطوات استباقية تتمثل في اعلان المستشار القانوني للحكومة ماندلبليت أن محكمة العدل الدولية ليس لها أي صلاحية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية احتلالها فلسطين في العام 1948 مجازر مروعة بحق الإنسانية، كان آخرها ثلاث حروب مدمرة استهدفت قطاع غزة، إضافة إلى سلسلة من الجرائم في الضفة والقدس المحتلة.

 

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