برهوم: مقدرات المقاومة لن تترك لتقديرات حسن نوايا العدو

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم :" إن مقدرات المقاومة في قطاع غزة وحياة وأمن الشعب الفلسطيني لن تترك لتقديرات وحسن نوايا الاحتلال الاسرائيلي.

وقال برهوم في تصريح مكتوب، تعقيبا على قصف طائرات الاحتلال لمواقع المقاومة الليلة الماضية ان اعتماد الاحتلال سياسة الاستهداف الموجه والمتواصل مع المقاومة وكتائب القسام، واستمرار ضرب وتدمير مقدراتها وتهديد حياة الناس ،لن يجلب له تحصينا ولن يحقق له أمنا وعليه أن يتحمل التبعات ودفع الثمن.

وأضاف: "لقد أثبت التجربة بأن مثل هذه السياسات الحمقاء محظور استخدامها مع كتائب القسام ،وفي سلسلة معاركه مع القسام لعبرة".