موقع فيسبوك يفتح تحقيقاً في سرقة بيانات ملايين المستخدمين

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه فتح تحقيقاً في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه.

وقال المتحدث باسم "فيسبوك": "نحن ننظر في قضية تسريب البيانات، لكننا نرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل". بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت قاعدة البيانات المسروقة متوفرة للتنزيل الأسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع "كومباريتيك".

وقالت المدونة إن الباحث في أمن الإنترنت بوب دياشينكو اكتشف قاعدة البيانات هذه التي كان الوصول إليها متاحا، وتضمنت أسماء مستخدمي "فيسبوك" وكلمات مرورهم وأرقام هواتفهم.

وتم الإبلاغ عن هذا الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا بحلول الخميس، بحيث لم تعد متاحة، وفق "كومباريتيك."

ويأتي الكشف عن هذه البيانات المسروقة في الوقت الذي تسعى فيه شبكة فيسبوك العملاقة لإعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم بشأن حماية معلوماتهم.

ودفعت شركة "فيسبوك" 5 مليارات دولار غرامة بداية العام كتسوية مع المنظّمين لإساءة استخدام البيانات الخاصة بالمستخدمين.