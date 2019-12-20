منافس ترامب: نتنياهو عنصري وسياستنا الخارجية يجب ان تدعم الفلسطينيين

وصف السيناتور بيرني ساندرز، من الحزب الديمقراطي ومرشح الرئاسة الأمريكية لعام 2020، رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المقرب من الرئيس الامريكي دونالد ترامب "بالعنصري".

ودعا السيناتور ساندرز، الولايات المتحدة إلى تبني سياسة خارجية "مؤيدة للفلسطينيين" وليس فقط "إسرائيل". بحسب وكالة الأناضول.

وقال خلال مناظرة بين مرشحين للرئاسة، مساء الخميس، في كاليفورنيا إن "إسرائيل أقولها كشخص عاش طفولته في "إسرائيل" وكيهودي فخور بذلك- لديها الحق ليس فقط في الوجود بل العيش أيضا بأمن وسلام". وأضاف: "لكن على السياسة الخارجية للولايات المتحدة ألا تكون داعمة فقط لـ "إسرائيل"، بل يجب أن نكون أيضا مؤيدين للفلسطينيين".

وتابع وسط تصفيق حار من الجماهير: ما نحتاجه هو ساحة متكافئة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، تعالج الأزمة المروعة في قطاع غزة التي يعاني 60 إلى 70% من شبابها من البطالة.