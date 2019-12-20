ثلاث بنوك لبنانية على حافة الافلاس بسبب الاحتجاجات الشعبية

أثرت الأوضاع التي تشهدها لبنان على الوضع المصرفي، حيث خفضت الوكالة الدولية للتصنيفات الائتمانية "ستاندرد آند بورز"، تصنيف ثلاثة بنوك لبنانية، من درجة B إلى CCC.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن البنوك الثلاثة وهي "بنك عوده" و"بلوم بنك" و"بنك ميد".

ووفقا للوكالة الدولة، فإن البنوك المستهدفة تعاني من ضغوط الطلب المتزايد على السيولة، وذلك بعد إغلاق المصارف اللبنانية لفترات طويلة، بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وقالت الوكالة، في بيان: "نفهم أن تآكل الودائع الذي بدأ في النصف الأول من عام 2019 قد تكثف أخيرا، وذلك بسبب التطورات السياسية الأخيرة، والانتفاضة، والإغلاق المستمر للمصارف، والقيود التي فرضتها البنوك على بعض التحويلات والعمليات المصرفية". وأوضحت أن التصنيفات ستظل على قائمة المراقبة السلبية، ما يجعلها عرضة لخطر مزيد من الخفض.