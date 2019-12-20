قيادات وكوادر الجهاد يصلون الفجر في الحرم الابراهيمي تأكيداً على هوية المدينة

أدى جمع من قيادات وكوادر حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية، صلاة الفجر مع حشود المصلين في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل تأكيدا على هوية المدينة في مواجهة التهويد التي تتعرض له من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب الصلاة ألقى القيادي في الحركة الشيخ خضر عدنان كلمة أمام المصلين قال فيها: باسم كل أسير في سجون الاحتلال ومحرر ومبعد ، وباسم شعبنا المهجر في الشتات ، وباسم أهلنا المحاصرين في قطاع غزة المحرومين والممنوعين من الوصول إلينا ومن الوصول للمسجد الأقصى وللمسجد الابراهيمي. نؤكد أن الخليل عصية على التهويد والاستيطان.

وشدد القيادي عدنان على أن المسجد الابراهيمي لنا.. القدس لنا.. الخليل كلها لنا.. والمغتصبون إلى زوال ولا ديمومة للمحتل.

وأوضح عدنان قائلا جئنا والامل يحدونا بوعد الله تعالى لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين والالم يحضر في كل زاوية وطريق في وللحرم...لن ننسى مجزرة المسجد الابراهيمي. وردد المصلون هتافات للقدس وفلسطين.