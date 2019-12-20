الديمقراطيون يطالبون مستشاري ترامب للشهادة في محاكمته

طالب الحزب الديمقراطي الأمريكي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، باستدعاء مساعدين كبار للرئيس دونالد ترامب للشهادة في المحاكمة التي سيجريها المجلس بعد توجيه اتهامات لترامب، سعياً لعزله من منصبه على خفيتة افشائه أسرار قومية .

ووجه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتهام إلى ترامب الاربعاء، إلا أن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قالت إنها لن تسلم الاتهامات رسميا إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعرف كيف سيدير زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل المحاكمة. وأضافت : "سنكون مستعدين عندما نرى ما لديهم".