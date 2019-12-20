ميشال عون يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

كلف الرئيس اللبناني الميشال عون حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وهو ما قابله الشارع اللبناني باحتجاجات في العاصمة بيروت رفضاً لشخص دياب.

وشغل حسان دياب المكلف بتشكيل الحكومة منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقا، ونال 69 صوتا، بينما حصل نواف سلام على 13 صوتا، وحليمة قعقور صوت واحد (من أصل 128 صوتا)، فيما امتنع البعض عن تسمية أي مرشح.

أمّا تأييد 69 نائبا من النواب غالبيتهم من كتل حزب الله ولاسيما التيار الوطني الحر(يتزعمه جبران باسيل) وحركة أمل (يتزعمها بري)، مما تبين وان الحزب اعطاه دعمه الكامل.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة، سعد الحريري، قد استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، حيث طالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).