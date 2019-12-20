طقس فلسطين اليوم: الجو مستقر والثلاثاء منخفض جوي

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن ارتفاعاً طفيفاً سيطرأ على درجات الحرارة اليوم الجمعة، ليبقى طقس فلسطين مستقراً في كافة المناطق ، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبياً خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد في كافة المناطق خصوصاً في المرتفعات الجبلية ، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

بينما يكون الجو يوم غدٍ السبت غائماً قليلاً، ولا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر تماماً في كافة المناطق ، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبياً خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد في كافة المناطق خصوصاً في المرتفعات الجبلية ، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة .

أما يوم الأحد، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويسود طقس مستقر تماماً في كافة المناطق وتكون السماء غائمة بسحب مرتفعة ، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبياً خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبياً في كافة المناطق خصوصاً في المرتفعات الجبلية ، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

بينما يوم الاثنين القادم، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق ، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وتتكاثر الغيوم في السماء خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع طقس بارد .

وتتساقط أمطار متفرقة يوم الثلاثاء القادم مصحوبة ببرق، لتتأثر البلاد بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبياً، لذلك يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة وتهطل الامطار المتفرقة في مختلف المناطق مع تركزها على الشمال والسواحل أولاً ، ثم تنتشر تدريجياً الى بقية المناطق وتكون الهطولات غزيرة ورعدية أحياناً ، وتكون الرياح جنوبية غربية وتنشط أحياناً خصوصاً في الجبال.

وفي يوم الأربعاء، تسود أجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق مع رياح نشطة خصوصاً في الجبال ، وتكون الأمطار غزيرة في بعض الفترات ، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل كبير ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية وذات هبات نشطة.