رسميًَا.. انضمام اللاعب الياباني مينامينو لنادي ليفربول

توصل فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، لاتفاق مع فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي بشأن ضم اللاعب الياباني تاكومي مينامينو، لصفوف لاعبيه.

وأعلن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ان اللاعب مينامينو (24 عامًا)، سينضم رسميًا في يناير المقبل.

وأفاد موقع "روتيرز"، بأنّ قيمة الشرط الجزائي لصانع اللاعب مينامينو بلغت حوالي 7.25 مليون جنيه إسترليني بمعدل 9.30 ملايين دولار.

وصرح اللاعب مينامينو الذي سجل 11 هدفًا مع فريق منتخب، في بيان له عبر موقع ليفربول، قائلاً :"إن حلمي قد تحقق، وأصبحت لاعبًا متحمسًا في نادي ليفربول متصدر الدوري".

وكان خبراء رياضيين، قد علقوا على انضمام اللاعب مينامينو، بشأن موافقة إداءه مع المهاجم محمد صلاح، في الموسم القادم، متوقعين إداء جيد لصانع اللاعب مع هداف النادي صلاح، في الموسم الحالي.