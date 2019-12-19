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بعد مزاعم اطلاق صاروخ من القطاع

طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة شمال وجنوب قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:02 - 19 ديسمبر 2019
قصف غزة قصف غزة
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قصفت طائرات الاحتلال الحربية مساء اليوم الخميس، مواقع عدة للمقاومة الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن طائرات الاستطلاع والحربية الإسرائيلية استهدفت موقع عسقلان شمال قطاع غزة بصاروخين على الأقل، إلى جانب قصف موقع عين جالوت التابع للمقاومة غرب مدينة خانيونس، الى جانب قصف ارض خالية بالقرب من الحدود الفلسطينية – المصرية.

 وأشار مراسلنا أن القصف الإسرائيلي لم ينتج عنه أي إصابات بشرية.

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن القصف يأتي رداً على اطلاق صاروخ من قطاع غزة، وهو ما لم تؤكده المقاومة الفلسطينية.

 

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