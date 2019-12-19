"حماس" تشيد بدور الجبهة الشعبية في مقارعة الاحتلال "الإسرائيلي"

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بدور رفاق ورفيقات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذين اعتقلهم الاحتلال "الإسرائيلي"، بزعم تشكيلهم خلايا عسكرية مسلحة، في مواجهة عدوهم الغاصب.

وأكدت "حماس" في بيان لها، اليوم الخميس، تعقيبًا على حملة الاعتقالات العشوائية ضد أبناء الجبهة الشعبية، أن الشعب الفلسطيني مستمر تمسكه بأرضه ومقدساته، ومقاومته ضد الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت :" إن الضفة الثائرة ماضية في طريق المقاومة، حتى تحرير فلسطين من العدو الغاضب".

وأضافت: إننا نعبر عن فخرها واعتزازها بأبطال الجبهة الشعبية المقاومين، وكل فصائل شعبنا الوطنية المناضلة في وجهة العدو.

وجهت الحركة، التحية إلى النائب في الجبهة الشعبية خالدة جرار، المعتقل لدى الاحتلال ضمن حملته الشرسة، مشددًا على ان امر الاعتقال مخالف لكل القوانين الدولية التي تمنح الحصانة كاملة.

وأعلنت "حماس"، تضامننا الكامل مع أبناء شعبنا الأسرى والأسيرات في القدس والضفة المحتلتين، مؤكدًا بان موعد الحرية بات قريب.

ودعا البيان إلى استمرار شعلة المقاومة في الضفة الغربية، ورفع التنسيق الأمني يده عن أبطال شعبنا ليمارسوا حقهم في مقاومة عدوهم ودحره عن أرضنا المباركة.

يشار إلى ان جهاز الشاباك "الإسرائيلي" قد أعلن امس، عن اعتقاله 50 ناشطًا من الجبهة الشعبية في رام الله بالضفة المحتلة، بزعم نيتهم تنفيذ عملية واسعة النطاق ضد العدو.