الحريري يوجه رسالة مهمة لأنصاره في اعقاب تكليف رئيس حكومة غيره

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أنصاره جميع أنصاره ومحبيه إلى رفض أي دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرقات، كون الازمة التي يواجهها لبنان لا تحتمل أي تلاعب في الامن والاستقرار والهدوء.

وأوضح الحريري في تغريدة على صفحته تويتر أن "الهدوء والمسؤولية الوطنية هي الأولية في المرحلة الحالية"، جاء ذلك في اعقاب اعلان الرئيس اللبناني، ميشال عون، في بيان متلفز، تكليف حسان دياب تشكيل حكومة لبنانية جديدة.

في السياق، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب إن "المرحلة دقيقة جدا وحساسة تتطلب جهدا وتضافر كل القوى السياسية لاستعادة ثقة الشعب".