تركيا ترد على "إسرائيل": حماس ليست ارهابية

علَّقت الخارجية التركية على ادعاءات المندوب الإسرائيلي الدائم السابق لدى الأمم المتحدة، دوري غولد، التي وصف فيها مساعدة تركيا لحركة حماس باستخدام أراضيها لاستهداف إسرائيليين.

ورفضت وزارة الخارجية التركية الادعاءات الإسرائيلية حول استخدام أراضيها منطلقا لأعمال ضد الاحتلال أو أي بلد آخر، موضحة أن المجتمع الدولي لا يرى في حركة "حماس" كمنظمة إرهابية، وإنما "حقيقة سياسية" وفازت في انتخابات عام 2006 في فلسطين.

وأضافت: "العديد من البلدان، بما في ذلك تركيا، تقيم اتصالات مع حماس على مختلف المستويات. نرفض بشكل قاطع ادعاء استخدام الأراضي التركية منطلقا لأعمال ضد إسرائيل أو بلد آخر".