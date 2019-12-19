تردد قناة لنا السورية الجديد على قمر النايل سات 2019

قناة لنا بلس السورية، من القنوات التي ولدت عملاقة، بسبب المحتوى الراقي الذي تقدمه للمشاهدين والمتابعين للقناة على امتداد الوطن العربي الكبير.

وجذبت القناة آلاف الزوار خلال فترة وجيزة منذ بداية انطلاق بثها على القمر المصري نايل سات، فهي تعتبر من القنوات العربية التي تهتم بالقيم العربية.

يشار إلى أن القناة تابعة لشركة المنبر للإنتاج الإعلامي، وتم البث التجريبي لها في مارس 2019، وتحتفل القناة بعيد ميلادها الأول وهي تزخر بمشاهدين من كافة البلدان العربية، وكافة الشرائح المجتمعية، وكذلك جميع الفئات العمرية.

وتبث قناة لنا الفضائية السورية محتواها المتميز على مدار اليوم 24 ساعة بدون انقطاع، كما تعرض القناة العديد من الأعمال الدرامية الشيقة.

وتعرض القناة المسلسلات التلفزيونية الدرامية العربية، كما تقدم القناة أيضاً الكثير من البرامج الرائعة.

وتتمتع قناة لنا، بمحتوى إعلامي هادف، حيث يحظى الجانب الاجتماعي للأسرة العربية بكامل اهتمام القائمين على أمر القناة، ويغطي بث القناة جميع البلدان العربية وشمال أفريقيا.

ويتم تصوير برامج القناة بأستوديوهات القناة في بيروت، فيما تحمل قناة لنا السورية شعار “لنا ما نرى”، أو “تلفزيون يفوق التوقعات”، وتبث مجاناً على القمر الصناعي المصري نايل سات.