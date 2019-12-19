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مقتل المنفذ.. إصابة 5 أشخاص في عملية إطلاق نار في موسكو

  • فلسطين اليوم - موسكو
  • 20:05 - 19 ديسمبر 2019
عملية إطلاق نار في موسكو عملية إطلاق نار في موسكو
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أصيب خمسة اشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في عملية إطلاق نار في أحد شوارع العاصمة الروسية "موسكو"، فيما حيدت القوات الأمنية المسلح مجهول الهوية.

وأفادت وزارة الصحة الروسية، بإصابة خمسة اشخاص بالرصاص الحي، في شارع 12 بـ"بولشايا لوبيانكا" وسط العاصمة.

وذكرت الصحة، ان الأطباء سارعوا في تقديم المساعدات الطبية للجرحى، لإنقاذ حياتهم.

وفي وقت لاحق، أعلن الامن الروسي عن مقتل المسلح، بعد تبادل إطلاق النار معه، بالقرب من مقر جهاز الامن، دون ذكر تفاصيل أكثر عن العملية.

ويتنشر عشرات من قوات الامن الروسية في شوارع موسكو للتأكد من مطلقي النار شخص أو أكثر، كما شددت من إجراءاتها الأمنية حول العاصمة.

 

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