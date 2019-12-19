وفاة طفل وإصابة شقيقته بجروح خطيرة بحادث سير شمال غزة

توفي طفلًا وأصيب شقيقته بجروح خطيرة، مساء اليوم الأربعاء، بحادث سير شمال قطاع غزة.

وأفادت شرطة المرور بغزة، بأن الطفل قصي ناصر أبو شمالة (9سنوات)، توفي، فيما أصيبت شقيقته دعاء (22 عامًا) بجروح خطيرة، إثر صدمهما مركبة من نوع "قولف سلفر اللون"، على شارع صلاح الدين شرقي مخيم جباليا.

وذكرت انه تم نقل الطفل والفتاة إلى المستشفى بواسطة سيارة الاسعاف، فيما يدخل الأطباء لانقاد حياة المصابة الحرجة.

وقال العقيد فهد حرب مفتش عام تحقيقات حوادث السير، :"إنّ سائق المركبة "قولف" تسبب بالحادث، اثناء سيره من الجنوب باتجاه الشمال على شارع صلاح الدين مقابل مصنع ابة عيطة للالبان".

وأضاف حرب في بيان صحفي، ان صدم كلا من الفتاة دعاء أبو شمالة، وشقيقها الطفل قصي، اثناء محاولتهما قطع الطريق.

وأشار العقيد، إلى ان سبب وقوع الحادث هو السرعة الجنونية التي كان عليها السائق وقت الحادث.

وأوضح ان طواقم التحقيقات باشرت عملها في المكان لإتمام إجراءات التحقيق.