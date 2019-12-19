مصر تعلن عن اكتشاف حقل نفطي جديد في الصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في الصحراء الغربية لمصر.

وذكرت وزارة البترول، انه اكتشف الحقل الجديد في منطقة "ابوسنان"، عقب انتهاء عمليات شركة برج العرب للبترول في الحفر في المنطقة.

وأفادت بأن معدل إنتاجية الحقل تصل إلى 7000 برميل من الزيت الخام يوميًا، بالإضافة إلى استخراج 10 ملايين متر مكعب من الغاز.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حيوية منطقة الصحراء الغربية بالبترول والغاز، وفي ظل تسارع التكنولوجيا الحديثة عجلت في اكتشاف الحقول بين الطبقات العميقة، خاصة في منطقة واعدة.