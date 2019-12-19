قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، :" لا أعارض إلغاء عبارة " على التوالي " من الدستور الروسي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي ، خدمت في من منصب الرئاسة فترتين متتاليتين وبعد ذلك تركت المنصب، وفقاً للدستور، ليحصل بعد ذلك على الحق في العودة إلى المنصب الرئاسي.

واستدرك أن هذا الشرط الموجود في الدستور، يثير حفيظة مجموعة من المحللين السياسيين والشخصيات الاجتماعية والعامة". وأضاف: "ربما من الممكن إلغاء على التوالي".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الدستور، أداة حية يجب أن تواكب تطور المجتمع، لكن مع ذلك لا ينبغي تغييره أو إقرار دستور جديد، لأن الفصل الأول منه يتضمن بنودا أساسية لا ينبغي المساس بها حسب رأيي".