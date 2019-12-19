بعد وفاة حالات في الاردن.. ما هي اعراض انفلونزا الخنازير

صرح وزير الصحة الأردني، سعد جابر، بأن عدد الوفيات جراء انتشار إنفلونزا الخنازير في المملكة ارتفع إلى 5 حالات إضافة إلى نحو 200 إصابة. وفق موقع "روسيا اليوم"

يُشير مصطلح "إنفلونزا الخنازير" إلى الإنفلونزا التي تُصيب الخنازير، ولكن في بعض الأحيان، تنقل الخنازير فيروسات الإنفلونزا إلى الأشخاص.

وتَتشابه علامات وأعراض إنفلونزا الخنازير مع أعراض الالتهابات التي تُسببها سلالات الإنفلونزا الأخرى التي يُمكن أن تشمل الكثير من العلامات التي نستدل بها على وجود اصابة بالمرض.

يشار إلى انه ليس من الضروري زيارة الطبيب إذا كنت بصحة جيدة بشكل عام وتَتطور لديك علامات وأعراض الإنفلونزا، مثل الحمى والسعال وآلام الجسم.

ويؤكد اخصائيون على ضرورة أن تتصلي بطبيبك، إذا كنت حاملًا وتشعرين بأعراض الإنفلونزا أو كان لديك مرض مزمن، مثل الربو أو تورم الرئة أو مرض السكري أو مرض القلب، حيث إن هناك خطورة متزايدة من حدوث مضاعفات من الإنفلونزا.

اعراض انفلونزا الخنازير: