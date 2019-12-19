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توقعات بالاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية اليوم الخميس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:05 - 19 ديسمبر 2019
القطري محمد العمادي القطري محمد العمادي
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توقعت مصادر خاصة في قطاع غزة أن يعلن السفير القطري محمد العمادي مساء اليوم الخميس عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 12/2019 لفقراء قطاع غزة، و التي تبلغ قيمتها 100 دولار.

و كان العمادي أعلن يوم أمس الاربعاء أن المنحة القطرية سوف تستمر حتى نهاية شهر مارس لعام 2020.

و أكد أن قطر قررت تمديد المنحة للأسر الفقيرة في قطاع غزة ،إضافة إلى تلك المخصصة لوقود محطة الكهرباء في قطاع غزة حتى نهاية شهر مارس المقبل .

يذكر أن العمادي وصل إلى قطاع غزة صباح أمس برفقة عدد من العاملين في اللجنة القطرية للإطلاع على أخر المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في قطاع غزة .

وقد وقع عقد ب1مليون و نصف لمرضى الكلى بحسب ما جاء على وسائل إعلام محلية إضافة إلى إدخال أكثر من 20 سيارة لوحدات الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة .

 

 

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