توقعات بالاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية اليوم الخميس

توقعت مصادر خاصة في قطاع غزة أن يعلن السفير القطري محمد العمادي مساء اليوم الخميس عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 12/2019 لفقراء قطاع غزة، و التي تبلغ قيمتها 100 دولار.

و كان العمادي أعلن يوم أمس الاربعاء أن المنحة القطرية سوف تستمر حتى نهاية شهر مارس لعام 2020.

و أكد أن قطر قررت تمديد المنحة للأسر الفقيرة في قطاع غزة ،إضافة إلى تلك المخصصة لوقود محطة الكهرباء في قطاع غزة حتى نهاية شهر مارس المقبل .

يذكر أن العمادي وصل إلى قطاع غزة صباح أمس برفقة عدد من العاملين في اللجنة القطرية للإطلاع على أخر المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في قطاع غزة .

وقد وقع عقد ب1مليون و نصف لمرضى الكلى بحسب ما جاء على وسائل إعلام محلية إضافة إلى إدخال أكثر من 20 سيارة لوحدات الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة .