الشيخ خضر عدنان يبارك إصدار موسوعة شهداء فلسطين

بارك القيادي الشيخ خضر عدنان، لمؤسسة مهجة القدس، إصدار موسوعة شهداء فلسطين، والتي تم إشهارها اليوم الخميس في حفل مهيب أقامته حركة الجهاد الإسلامي بغزة.

وقال عدنان في كلمة أهالي شهداء الضفة خلال إشهار الموسوعة: نحييكم من هنا من الضفة، على مقربة من القدس، مهجة القلوب، ومهوى الأفئدة، يا أهلنا أيها الكرام على الله في غزة الحبيبة".

وأضاف: نحن اليوم نتحدث عن موسوعة جديدة تطلقها مؤسسة مهجة القدس الرائدة التي نؤدي لها ولأبنائها ومؤسسيها، وأولهم الأخ والأستاذ الموجه سليم حمادة ،رحمه الله، السلام. نحييكم من هنا من الضفة الحبيبة عليكم ولكم، فلكم في القدس وفي الضفة وفي فلسطين المحتلة عام 1948م إخوة وأهل يحبونكم ويضعونكم تاجًا على الرؤوس، ويقدرون جهدكم وجهد أبنائكم، وتضحياتهم بدمائهم العزيزة من أجل فلسطين والقدس والأقصى والمقدسات "،مرسلا بالتحية إلى اهل غزة وشهدائها وفي مقدمهم الشهيد القائد بهاء أبو العطا وشهداء صيحة الفجر، والشهيد القسامي نور بركة.

وتابع الشيخ عدنان بالقول: نحن اليوم نتحدث عن سلسلة من الكتب التي أصدرتها هذه المؤسسة الرائدة، في سلسلة فكر وأدب السجون، وكتب الشيخ المجاهد يوسف العارف (أبو مالك)، والشهيد القائد عصام براهمة، والمهندس المرحوم سليم حمادة (أبو مسلم)، ودرب الصادقين من جهد الأخ الأستاذ الأسير محمد أبو طبيخ، والجنود المجهولين الذين نجهل الكثير منهم ويعرفهم الله سبحانه وتعالى في هذه المؤسسة الرائدة".

وقال: لو أضأنا أصابعنا شموعًا لكم لما أوفيناكم حقكم، فمن يمهُر فلسطين بالدم ويتقدم بالتضحيات في الأرواح والمهج، من يستطيع أن يوفيه حقه إلا سبحانه وتعالى".