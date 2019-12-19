سيدة تحتفظ بجثة زوجها 10 سنوات في الثلاجة.. فما السبب ؟

قامت سيدة أمريكية بحفظ جثة زوجها في الثلاجة لمدة عشر سنوات، من أجل الاستفادة بمزايا منصبه المالية التي وصلت إلى 177 ألف دولار.

جاء ذلك بعد أن وصلت الشرطة إلى منزل امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا لإجراء فحص السلامة بعد تغيبها، وفقًا لصحيفة ”بيزنس إنسايدر“ الأمريكية.

وعند وصول منزل المسنة، عثرت الشرطة على جثة المرأة المسنة، وجثة رجل مدسوسة داخل الفريزر العميق في غرفة المرافق بمنزلها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن السيدة جمعت ما يقرب من 177 ألف دولار من فوائد ومزايا شؤون المحاربين القدامى في العقد الذي تلا وفاة زوجها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن رجال الأمن فتحوا الثلاجة على أمل العثور على طعام يشير إلى تاريخ لمعرفة وقت وفاتها، ولكن عندما فتح أحد المحققين الثلاجة، وجد رجلًا متوفيًا مجهول الهوية داخلها.