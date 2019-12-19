اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن كافة المخيمات

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية ظهر اليوم الخميس بأن حكومته قررت دفع فاتورة الكهرباء جميع المخيمات الفلسطينية، كما أنها تدفع مساعدات نقدية لـ106 آلاف أسرة محتاجة منها 70 ألفا في غزة،

و قال اشتية في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الموظفين الإداريين الثاني للعام الجاري، الذي تنظمه النيابة العامة، بمدينة أريحا: "إن الحالة الفلسطينية تعيش ظروفا معقدة واستثنائية تختلف عن أي دولة في العالم، والمعاناة التي يعيشها شعبنا في القدس وأريحا وحصار غزة، تجعل كل شخص منا يمثل تحديا، في مواجهة تحديات مختلفة.

من ناحية ثانية أكد بأن الانتخابات لن تجري إلا بمشاركة أهلنا في القدس من قلب العاصمة المحتلة، ولن نقبل بغير ذلك.

و أوضح أن شعبنا بحاجة للانتخابات أكثر من أي وقت مضى، لأننا نحتاج إلى الديمقراطية، مؤكداً بأن من أراد إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات أراد إخراجها من سياقها الفلسطيني، ولن نقبل ذلك.