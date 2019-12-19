تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة

أعلن وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح، عن ت

خصصت وزارة الحكم المحلي، اليوم الخميس، 45 مليون دولار في إطار دعم بلديات قطاع غزة من خلال الصندوق بتمويل من الحكومة الفلسطينية ومجموعة المانحين الدوليين.

وأكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن تخصيص المبلغ جاء ضمن تطوير قطاع الحكم المحلي، وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التنموية لصالح الهيئات المحلية.

ولفت أن هذا الدعم يأتي استمرارا للدعم المقدم لبلديات قطاع غزة عبر برامج الصندوق على مدار أكثر من عشر سنوات دون انقطاع.

وتشمل برامج الصندوق : برنامج تطوير البلديات، و تعزيز اداء البلديات من أجل خدمات أفضل، وبرنامج تطوير المناطق المهمشة أو المناطق الاقل حظا، بالإضافة إلى تعزيز قدرة تلك المجتمعات في تطوير مناطقهم بالتعاون والشراكة مع بلديات تلك المناطق.

وأوضح أن المشاريع الطارئة كثيفة العمالة لتحسين خدمات البلديات في قطاع غزة تهدف لمساعدتها في تمويل خدمات أساسية ، وخلق فرص عمل مؤقتة للمساعدة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في القطاع..