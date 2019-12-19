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كشف خيوط جريمة اغتصاب وقعت منذ 8 سنوات

  • فلسطين اليوم - أبو ظبي
  • 13:57 - 19 ديسمبر 2019
كشف خيوط جريمة اغتصاب وقعت منذ 8 سنوات كشف خيوط جريمة اغتصاب وقعت منذ 8 سنوات
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كشفت شرطة دبي هوية متهم، بعد مرور 8 أعوام على ارتكابه جريمة اغتصاب بحق امرأة عربية في الإمارات، وذلك بفضل التقدّم في تكنولوجيا الحمض النووي

وتمكن خبراء الأدلة الجنائية من التعرف على هوية الجاني عن طريق شقيقه الذي كان لديه سابقة جنائية، إلا أن المفاجأة تمثلت في أن الجاني كان تَوفّى عندما تمكنت شرطة دبي من كشف هويته، وفقًا لصحيفة ”البيان“.

من جهته، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن الجاني ترك خلفه دليلًا بيولوجيًّا في مسرح الجريمة، وجرى رفعه من مسرح الجريمة، وحفظ العينات إلى أن حين حدوث جديد في مجريات القضية.

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