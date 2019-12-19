الدفاع المدني في الضفة يتعامل مع (153) حادث

تعاملت طواقم الدفاع المدني مع (153) حوادث مختلفة، وهو رقم منخفض مقارنة بالأسابيع السابقة في الضفة الغربية.

ووفق تقرير غرفة العمليات المركزية، تعاملت مع (85) حادث إنقاذ و(68) حالة إطفاء، مشيرًا إلى أنه نتج عنها حالة وفاة لمواطن في حادث سير في قلقيلية.

وأضاف التقرير، أن (42) موطنًا أصيبوا في (16) حادث مختلف.

من جانب اخر نفذت ادارة الوقاية والسلامة العامة (1064) جولة ميدانية منحت خلالها 351 تصريح للمنشآت المستوفية لشروط السلامة.

وحسب التقرير، فقد أصدرت تصاريح لـ 286 مصعد مستوفية للاشتراطات، كما نفذت (61) دورة في علوم الدفاع المدني استفاد منها (4685) متدرب.