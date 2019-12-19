مصادر "اسرائيلية" تشكك في احتمال التوصل لتهدئة طويلة الأمد بغزة

شككت وثيقة لمركز معلومات الاستخبارات "الإسرائيلي" في احتمال التوصل لاتفاق تهدئة طويل الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة.

الوثيقة التي نشرتها صحيفة هارتس العبرية صباح اليوم الخميس، أشارت إلى أن حماس لا ترغب بالارتباط بتهدئة تستمر 10 سنوات، ولكنها تريد التوصل لاتفاق مماثل للذي تم التوصل إليه بعد عملية "الجرف الصامد" (عدوان 2014)، وتريد تحسين الحياة للمواطنين بغزة بدون الارتباط بسنوات محددة.

كما أوضحت الوثيقة بأن قيادة جيش الاحتلال ترى أن كرار الانتخابات وعدم وجود حكومة مستقرة سوف يقلل من قدرة المناورة السياسية ولن تسمح بالتوصل لاتفاق على نطاق واسع.

الى ذلك شكك الجنرال احتياط مايكل ميلشتاين، في إمكانية التوصل لتهدئة طويلة لأسباب منها تتعلق بحماس، التي لم تتخذ قراراً استراتيجياً بذلك، كما أن "إسرائيل" ليست مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة وبعيدة المدى ملزمة لها خاصةً في ظل فترة الانتخابات.