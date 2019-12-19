شاهد: شاب يفجّر منزل حبيبته لأنها رفضت الزواج منه

فجر شاب سوري قنبلة بمنزل فتاة رفضت الارتباط به في ريف السويداء؛ ما أدى إلى مقتله ومقتل الفتاة وإصابة والدتها، في حادثة فريدة من نوعها.

واختار الشاب الانتحار وقتل الفتاة التي رفضت الزواج منه والانتقام من أسرتها، فذهب إلى منزل أسرتها وقام بتفجير قنبلة يدوية الصنع.

ويقيم الشاب رامي خالد حديفة (19)، في بلدة الكفر، حيث تقدم بضع مرات للفتاة ”بيسان وليد صادق (17 عامًا) لكن العائلة والفتاة رفضوه.

وذكرت وسائل اعلام محلية، أن الشاب والفتاة وصلا متوفيين إثر إصابات خطيرة تعرضا لها، أما والدة بيسان فوصلت مصابة بجروح متفاوتة، إذ نقلت إلى قسم العناية المركزة لإجراء الإسعافات اللازمة لها.