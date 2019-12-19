روحاني يدعو الدول الإسلامية للتحرر من هيمنة الدولار الأمريكي

طالب رئيس جمهورية ايران الإسلامية حسن روحاني اليوم الخميس، الدول الإسلامية للتحرر من النظام المالي الأمريكي –الدولار-.

ودعا روحاني لإيجاد آليات بديلة للتعاون المالي والاقتصادي بين الدول الإسلامية.

وجاءت دعوة روحاني خلال كلمته في القمة الإسلامية المصغرة التي تعقد في العاصمة الماليزية كولالمبور

وقال: "إن تداخل الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية مع النظام الاقتصادي الأمريكي واعتماد الدولار في الاقتصادات الوطنية والعالمية، وفر للولايات المتحدة إمكانية المضي بهيمنتها عبر تهديدات الحظر والإرهاب الاقتصادي وفرض مطالبها اللامشروعة على الدول الأخرى"..

وأضاف: "على العالم الإسلامي اتخاذ تدابير للتحرر من هيمنة الدولار والنظام المالي الأمريكي"، داعيًا لإيجاد آليات خاصة للتعاون البنكي والمالي بين الدول الإسلامية واستخدام العملة الوطنية في التجارة المتبادلة.

وتعقد في كوالامبور اليوم الخميس، قمة إسلامية مصغرة، دعا إليها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد من أجل بحث استراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي.

ويشارك في القمة بالإضافة إلى روحاني، كل من أمير قطر تميم بن حمد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومسؤولون من دول إسلامية أخرى.