خلال 2019 فقط... طفل يحقق 26 مليون دولار من يوتيوب

حققت قناة الطفل الأمريكي راين كاجي البالغ من العمر 8 سنوات، 26 مليون دولار في عام واحد على يوتيوب؛ الامر الذي جعله في صدارة قائمة مجلة ”فوربس“ لمستخدمي الموقع.

كما تصدرت قناة الطفل القائمة نفسها العام الماضي مع تحقيقها أرباحًا بلغت 22 مليون دولار، وهناك 22.9 مليون مشترك في قناة ”راين وورلد“، التي أطلقها والدا راين في العام 2015 عندما كان يبلغ 3 سنوات.

وكان اسم هذه القناة في الأصل ”راين تويزريفيو“، وتضمنت مقاطع فيديو لهذا الطفل وهو يفتح مجموعة من الهدايا ويستمتع بألعابه الجديدة.

وحقق الطفل مشاهدات تخطت المليار مشاهدة، كما اقتربت القناة من تسجيلها 35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، وفقًا لبيانات موقع ”سوشل بلايد“ المتخصص.