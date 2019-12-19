حركة الجهاد ومهجة القدس تشهران موسوعة شهداء من فلسطين (أحياء يرزقون)

أشهرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الخميس 19/12/2019، موسوعة شهداء من فلسطين (أحياء يرزقون) لكوكبة مضيئة من مجاهدي وأنصار الحركة.

وتعد هذه الموسوعة، توثيق لمئات من سير وبطولات شهداء حركة الجهاد الإسلامي منذ انطلاقتها وحتى وصولاً لشهداء معركة صيحة الفجر وعلى رأسهم قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا.

وقد حضر حفل إشهار الموسوعة لفيف واسع من قيادات وكوادر ومناصري الجهاد الإسلامي، وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، وأكاديميون ومثقفون وشخصيات اعتبارية، إلى جانب المئات من عائلات الشهداء.

وأكد صالح، أن الدم الفلسطيني سال ويسيل كالنور يبدد ظلمات الطريق ويهتدي فيه الحيارى والتائهين.

وعن الموسوعة، أوضح أن الموسوعة تأتي لتوثيق سيرة الشهداء وبطولاتهم وللاهتمام بعوائلهم، لافتاً للراحل سليم حمادة 2012 الذي بدأ هذا الطريق

لكتابة سير الشهداء.

وشدد صالح على أهمية سير الشهداء لذويهم وعوائلهم وللأجيال القادمة، منوهاً لسيرة الشهيد خالد الشيخ علي، الذي مثل أنموذجاً للصلابة والتحدي

وكان وقحاً في التحقيق، أي أنه لم ينكسر ولم يتساوق مع ما يريدون منه.

وبين أن الموسوعة تضم سير الشهداء منذ الانطلاقة وحتى اليوم، من بينهم الشهيد بهاء أبو العطا.

أما التوثيق، فذكر صالح أن الموسوعة توثق لكل شهداء فلسطين، ولشهداء الحركة الذين ارتقوا أثناء مقاومتهم للاحتلال أو خلال الإعداد، بالإضافة لشهداء آخرين التحقوا بصفوف الحركة من جنسيات عربية أخرى مثل مصر والأردن ولبنان والجزائر الذين قاتلوا العدو إيماناً منهم بمركزية القضية الفلسطينية.

وتضم الموسوعة – وفقاً لصالح- محطات الميلاد والنشأة والصفات والمشوار الجهادي، والشهادة، حيث تم الاستعانة بطاقم مهني من الصحفيين في انجاز الكثير من سير الشهداء.

من جهته، حيا خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد في كلمة باسم شهداء الضفة المحتلة، الشهداء وذويهم، في يوم تكريمهم.

وقدم القيادي عدنان شكره للقائمين على إعداد موسوعة شهداء من فلسطين "أحياء يرزقون"،

كما عبر أهالي الشهداء في كلمة ألقتها عائلة الشهيد أحمد أبو عرمانة،

عن اعتزازهم بالشهداء، مشيدين ببطولات الشهداء وسيرتهم الجهادية.

وقدموا شكرهم لمؤسسة مهجة القدس وحركة الجهاد الإسلامي لما يقدموه حيال ذوي الشهداء.