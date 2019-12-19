الحريري يختصر التصريح للإعلام بـ ثلاث كلمات مهمة

وصل صباح اليوم الخميس، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري إلى القصر الرئاسي للمشاركة في استشارات نيابية لاختيار رئيس الحكومة الجديد.

ولم يدلي سعد الحريري بأي تصريح بعد لقائه برئيس الجمهورية ميشيل عون لكنه اكتفى بقول "الله يوفق الجميع" وفقًا لما نشرته قناة "إم تي في" اللبنانية.

أما وكالة رويترز نقلت عن مصادر رفيعة فإن الاستشارات النيابية يبدوا أنها رجحت وزير التربية والتعليم السابق حسان دياب لرئاسة الوزراء بدعم واسناد من حزب الله.

يُشار إلى أن سعد الحريري قدم استقالته في 29 أـكتوبر 2019 بعد مظاهرات لبنان ضد الفساد والأوضاع الاقتصادية الصعبة.