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خططوا لعمليات ضد الاحتلال

الجبهة تعلق على كشف الاحتلال اعتقال 50 ناشطا من صفوفها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:38 - 19 ديسمبر 2019
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
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أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن حملة الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال كوادرها وعناصرها في الضفة الغربية المحتلة لن تؤثر على بنية التنظيم المتماسكة.

وقالت الشعبية في بيان لها: "نحمل الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة رفيقنا المضرب عن الطعام أحمد زهران".

وأضافت: "حرب الاحتلال الخاصة ضد قيادات وكوادر الجبهة لن توقف جذوة المقاومة وسيزيدها قوة ولا يضعفها والأيام المقبلة ستثبت ذلك".

وأوضحت الجبهة "ليس لدينا ما نقوله حول إعلان الاحتلال الكشف عن خلية للجبهة، ولكن لدينا ما سنفعله".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي كشفت يوم أمس عن اعتقالها لأكثر من 50 ناشطًا للجبهة الشعبية في الضفة الغربية خططوا لسلسلة عمليات ضد الاحتلال وفق ما زعمت به صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

ونشر الاحتلال نبأ الاعتقالات تحت بند "سمح بالنشر، مبينًا أن 3 من المعتقلين تمكّنوا من تنفيذ التفجير الذي قتلت فيه المستوطنة "رينا شنراف" قرب مستوطنة دوليب المجاورة لمدينة رام الله.

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