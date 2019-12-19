ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

ذكرت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الداخل المحتل وقطاع غزة يدخلون اليوم 19 من ديسمبر أعوامًا جديدة داخل السجون، وهم:

◼الأسير أحمد جمعة سرحان أبو جزر (34 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال.

◼الأسير رمزي عبد الرحمن جبر صالح (35 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في السجون.

◼الأسير محمود يوسف سليمان أبو قويدر من مدينة بئر السبع المحتلة المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى سبعة أعوام في السجون.